Фронтовая Горловка: вечером было «жарко» на северо-западе

Первые сообщения о возобновившихся боевых действиях поступили около 14 час.

Сначала изредка «шумели» север и запад, но вечером в стороне от Майорска и до Зайцево бои заметно активизировались и здесь уже применялось тяжелое. После 20 час. стрелять начали и на юго-западе. Наиболее «жарко» вечером было в районе поселка бывшей шахты 6/7, где в итоге повреждения получил частный дом на ул.Земнухова.

Намного «горячее» было под Донецком, где местные жители пережили неспокойную ночь. В соцсетях пользователи сообщали о ночном бое, об исходящих и разрывах. Также очевидцы утверждали, что слышали, как стреляли из реактивных систем «Град».

Печальные новости поступили также из Луганщины. От обстрелов пострадал населенный пункт Брянка. Здесь ранены два человека и различной степени повреждения получили несколько домов.