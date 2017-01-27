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Пять мирных жителей погибли и четверо ранены за последние 12 дней на Донбассе — Хуг

Пятница, 27 января, 2017

Пять мирных жителей погибли и четверо ранены за последние 12 дней на Донбассе. Об этом вчера, 26 января, заявил первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

«Неизбежно, когда разгораются боевые действия, страдает гражданское население или гражданская инфраструктура. За последние 12 дней у моих коллег из Луганской области стояла сложная и печальная задача подтвердить факт гибели пяти гражданских жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения. В этот же период у моих коллег из Донецкой области была не менее печальная задача подтвердить факт ранения четырех жителей. Это недопустимо. Многие получили ранения или погибли в результате применения тяжелого вооружения, которое уже должно было быть отведено», — сказал он.

Хуг подчеркнул, что наблюдатели СММ ОБСЕ регистрируют факты нахождения запрещенных вооружений слишком близко от линии соприкосновения.

Напомним, сегодня «Кочегарка» сообщала, что накануне в Брянке в результате боевых действий были ранены два мирных жителя.

Днем ранее на Луганщине в подбитом ПТУРом автомобиле заживо сгорел водитель, три пассажира ранены.

ОстроВ



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