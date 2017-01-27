Сегодня в Португалии «Шахтер» сыграет с «Аустрией»

После испанского сбора горняки немного передохнули и снова продолжили подготовку к сезону.

Теперь «оранжево-черные» прилетели в Португалию, где уже провели несколько тренировок.

Сегодня, 27 января, команда проведет первый контрольный матч этого сбора с венской «Аустрией». Начало игры запланировано на 17:30.

Кроме того, «Шахтер» примет участие в международном турнире «Atlantic Cup», который пройдет с 31 января по 7 февраля.

В турнире участвуют восемь клубов, каждый из которых проведет по два матча. 31 января горняки встретятся с чешским «Яблонцем», а 3 февраля — с датским «Ольборгом». Финальные игры пройдут 6 и 7 февраля.