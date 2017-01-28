Кабмин будет выкупать у переселенцев оставленное жилье?

Переселенцы смогут передавать государству права собственности на жилье, расположенное на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей, в обмен на средства, которые можно будет использовать для покупки недвижимости в других регионах Украины.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передают «Українські Новини».

По его словам, сейчас такую возможность изучает его ведомство.

«Переселенцы могут (исключительно по согласию), предоставив определенные документы, которые свидетельствуют о праве собственности на жилье на неподконтрольной или оккупированной территории, передать право собственности на это жилье», — сказал Тука, добавив, что это может стать финансовой гарантией для привлечения средств на приобретение жилья.

Впрочем, чиновник признался — механизм этой модели пока не разработан.

Тука рассказал, что подобная практика распространена в Израиле.

Апостроф