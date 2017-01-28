 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

Кабмин будет выкупать у переселенцев оставленное жилье?

Суббота, 28 января, 2017

Переселенцы смогут передавать государству права собственности на жилье, расположенное на неподконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей, в обмен на средства, которые можно будет использовать для покупки недвижимости в других регионах Украины.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передают «Українські Новини».

По его словам, сейчас такую возможность изучает его ведомство.

«Переселенцы могут (исключительно по согласию), предоставив определенные документы, которые свидетельствуют о праве собственности на жилье на неподконтрольной или оккупированной территории, передать право собственности на это жилье», — сказал Тука, добавив, что это может стать финансовой гарантией для привлечения средств на приобретение жилья.

Впрочем, чиновник признался — механизм этой модели пока не разработан.

Тука рассказал, что подобная практика распространена в Израиле.

Апостроф



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования