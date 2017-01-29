Полиция выявила под Горловкой группу нелегальных перевозчиков

Водители сразу пяти микроавтобусов перевозили пассажиров без лицензии и договоров из Краматорска, Славянска и Бахмута до КППВ «Майорск».

Как сообщили в пресс-службе ГУНП в Донецкой области, правоохранители остановили колонну из 5 транспортных средств – «Мерседес Вито», «Фольксваген Транспортер», «Опель Виваро», «Пежо Боксер», заполненные пассажирами. Никаких документов, необходимых для перевозки пассажиров, у водителей не было. Они объяснили, что занимаются перевозкой своих знакомых из Бахмута, Славянска и Краматорска до КПВВ и в обратном направлении. В отношении водителей составлены акты за перевозку пассажиров без лицензии и договора с заказчиком.

А в Бахмуте и Краматорске были выявлены три таксиста, которые также осуществляли перевозку пассажиров без лицензии. Со слов водителей, они не успели ее получить. На нарушителей составлены акты, которые согласно действующего законодательства направлены в Управление Укртрансбезопасности для принятия решения.

Всего сотрудниками полиции по безопасности дорожного движения составлено 95 административных материалов в отношении водителей и руководителей предприятий-перевозчиков.

«Спецоперация продолжается до 1 февраля, но контроль за безопасностью дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок будет осуществляться и в дальнейшем», — заявили в полиции.