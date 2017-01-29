Фронтовая Горловка: больницы обеспечены медикаментами на 60%

Об этом во время личного приема граждан сообщил начальник горздравотдела Денис Таранов.

По его словам, на данный момент медицинские учреждения города обеспечены лекарственными препаратами более чем на 60%, при этом ситуация с медикаментозным обеспечением улучшилась лишь в последние полгода.

Кроме того, начальник отдела здравоохранения напомнил, что в хирургическом корпусе горбольницы № 2 уже установлены и запущены в эксплуатацию новые лифты, которые давно отслужили свой срок.

«В 2017-м году запланировано восстановление лифтового хозяйства в ряде других медицинских учреждений Горловки», — заверил он.