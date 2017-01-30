Фронтовая Горловка: в 2016-м году были вручены 894 награды

Местные власти отчитались о поощрении и награждении работников и коллективов предприятий, учреждений, организаций города наградами.

Всего в 2016-м году были вручены 894 знака отличия горадминистрации. Настольной медалью им.П.Горлова были награждены восемь трудовых коллективов организаций и учреждений города, нагрудной медалью им.П.Горлова – 25 человек.

818 жителей города были поощрены грамотами и благодарностями администрации. 43 учащихся отмечены медалями «За усердие».