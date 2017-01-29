Фронтовая Горловка: эхо войны тревожило с северных направлений

В окрестностях города не стихают боевые действия.

В первой половине дня «шумела» сторона Светлодарской дуги, кроме того местные жители сообщали о перестрелках под Зайцево. Затем, после относительного затишья, бои возобновились ближе к 17 час., причем по всему северу — от востока до запада. Вскоре на северо-востоке стало слышно тяжелое.

Продолжились боестолкновения и после полуночи, но уже на юго-западе.

По прежнему остается напряженной обстановка в районе авдеевской промзоны/ясиноватской развязки, на мариупольском направлении. Вечером досталось Докучаевску, где в результате боевых действий повреждения получила жилая пятиэтажка.