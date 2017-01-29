В центре Авдеевки обнаружили неразорвавшийся снаряд

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Донецкой области, сегодня утром в Авдеевское отделение полиции поступило сообщение, что возле многоэтажного дома обнаружен неразорвавшийся снаряд, который застрял в асфальте.

Следственно-оперативная группа выехала по указанному адресу. До прибытия саперного подразделения работники полиции взяли в окружение опасное место, чтобы не допустить травм и гибели мирного населения.

Затем снаряд был разминирован военными саперами и вывезен за пределы города.

Кроме того, в полиции сообщили, что с самого утра в окрестностях города не прекращаются боевые действия, под обстрел попали жилые кварталы и есть пострадавшие среди местного населения — 40-летнего мужчину госпитализировали с осколочными ранениями спины, лица и бедра. Известно, что ранения он получил в результате взрыва снаряда на его подворье, которое находится рядом с печально известной авдеевской промзоной, где бои практически не прекращаются.