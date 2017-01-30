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Фронтовая Горловка: ситуация остается напряженной

Понедельник, 30 января, 2017

На протяжении всего дня в некоторых жилмассивах были слышны отголоски боевых действий за городской чертой.

С самого утра шли ожесточенные бои в направлении Донецка, иногда отдаленная канонада доносилась и до Горловки, в окрестностях которой бои возобновились во второй половине воскресенья.

На светлодарском плацдарме стрелять из минометов и артиллерии начали ближе к 17 час. На севере и северо-западе чуть позже. Вскоре активизировался и юго-запад, где также работало тяжелое.

К ночи обстановка лишь накалилась — «шумели» участки от Майорска и до Гольмовского, Гагаринский, Широкая Балка.

В других «горячих точках» Донбасса было еще жарче — обстрелы в течение дня продолжались вдоль всей линии фронта. На мариупольском направлении зафиксированы случаи применения реактивных систем залпового огня БМ-21 Град. Но наиболее серьезные бои в воскресенье шли в районе авдеевской промзоны и ясиноватской развязки, где также применялось запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение. Обе стороны обвиняют друг друга в попытке прорыва в на этом участке. Обе стороны заявляют об успешном отражении атак и о потерях, среди которых и убитые, и раненые. Обе стороны уверены, что противник занижает статистику своих потерь. Так, в штабе АТО уже подтвердили, что только за прошедшие сутки погибли 5 украинских военных, 9 человек получили ранения, еще четверо — травмированы. В «ДНР» конкретные цифры не называют, однако по неподтвержденным данным потери у них более существенны: убиты не менее десяти, раненых — около трех десятков. Отмечается, что среди погибших один из основателей батальона «Восток» — комбат Иван Балакай.



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