Донецк и Макеевка второй день страдают от обстрелов. Есть жертвы

Как «Кочегарка» уже сообщала, под Донецком на протяжении всего минувшего дня шли ожесточенные бои.

Известно, что в результате боевых действий вечером и ночью в Донецке и Макеевке различной степени повреждения получили не менее шести жилых домов, кроме того осколками зацепило две котельные и школу. Несколько многоквартирных домов в Донецке остались без газоснабжения из-за повреждения газопроводов. Ранен мирный житель.

Уже сегодня утром в Макеевке погибла женщина. Прилетевший снаряд взорвался Червоногвардейском районе. Еще три человека получили ранения.

Бои в районе авдеевской промзоны и ясиноватской развязки продолжаются. По некоторым данным, ночью активность боевых действий несколько спала, но сейчас нарастает вновь.