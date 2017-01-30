«Вода Донбасса»: фильтровальная может снова остановиться

Еще вчера в компании пытались успокоить население, объясняя, что объекты водоснабжения работают в штатном режиме, но уже сегодня, из-за усилившихся вновь боевых действий в районе Донецкой фильтровальной станции, вынуждены предупредить — станция может остановиться.

Как сообщили в пресс-службе, пока все системы водоснабжения работают нормально. Однако, в связи с обострением ситуации на линии разграничения Донецкая фильтровальная станция вновь оказалась в эпицентре боевых действий. Ее сотрудники который день работают в условиях непрекращающихся обстрелов, причем боеприпасы взрываются в непосредственной близости от склада хлора и других технологических объектов. В воскресенье, 29 января, снаряд пробил крышу реагентного хозяйства, диаметр отверстия - около 1 метра.

В компании «Вода Донбасса» вынуждены заявить: если боевые действия в непосредственной близости от ДФС не прекратятся, фильтровальная станция, от которой питьевая вода подается в Авдеевку, частично Донецк и Ясиноватую, Красный Партизан, Крутую Балку и Верхнеторецкое, будет остановлена.