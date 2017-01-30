Растет число пострадавших от обстрелов Авдеевки

Вчера «Кочегарка» сообщала о госпитализации 40-летнего местного жителя, получившего ранения в результате обстрела.

Сегодня в пресс-службе прокуратуры Донецкой области уточнили, что в результате боевых действий пострадали три мирных жителя — 1976, 1959 и 1991 г. р.

Во время обстрела они получили множественные осколочные ранения, всем оказана медицинская помощь.

Как сообщалось ранее, 29 января в Авдеевке возле многоэтажного дома был обнаружен неразорвавшийся снаряд, который застрял в асфальте.