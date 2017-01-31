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Фронтовая Горловка: к вечеру бои усилились

Вторник, 31 января, 2017

Боевые действия в окрестностях города активизировались с наступлением темноты.

Весь день горожане могли слышать продолжающиеся который день ожесточенные бои между Авдеевкой и Ясиноватой, а под Горловкой тем временем было относительно тихо. Интенсивно стрелять начали на севере уже после обеда. Ближе к 19 час. тяжелым зашумело Светлодарское направление, а к 21 час. громко стало и на юго-западе. Такая обстановка сохранялась, как минимум, до полуночи. Стреляли и позже, но интенсивность была уже значительно ниже.

Под Авдеевкой сохраняется самая напряженная в зоне конфликта обстановка. Бои здесь практически не стихают, продолжают применяться РСЗО БМ-21 «Град», отчего страдают окраины города. Сегодня утром один из таких обстрелов «зацепил» старую часть Авдеевки. Есть информация о разрушении и пожаре в жилом районе, где повреждены несколько домов. Сообщается, что среди местного населения есть раненые, но информация уточняется.



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