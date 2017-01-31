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В Авдеевке объявили чрезвычайное положение

Вторник, 31 января, 2017

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Объявили в Авдеевке чрезвычайное положение. Создали областной координационный центр, в который вошли руководители города, силовики, спасатели и представители предприятий города», – написал он в понедельник ночью.

К этому времени Авдеевка в результате боевых действий уже осталась без воды, электричества и тепла. Причиной стало аварийное отключение из-за постоянных обстрелов высоковольтной линии 110 кВ «Макеевская 1 — АКХЗ № 2″. Как следствие, было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции.

«На Авдеевском коксохимическом заводе всю ночь удерживали генерацию и обогрев города на коксовом газе», — рассказал директор предприятия Муса Магомедов. Однако, для дальнейшего поддержания заводу необходима подача природного газа.

Ночью 30 января в Авдеевке было около -24 градусов по Цельсию, днем -18… -20.

По состоянию на утро 31 января, температура воздуха в квартирах местных жителей поддерживается на уровне 15-16 градусов тепла, электро- и водоснабжение по прежнему отсутствует. Установлены и подготовлены к работе дополнительные пункты для выдачи горячего питания и воды. В город прибыли также дополнительные подразделения полиции и Нацгвардии.

Жебривский также заверил, что в Авдеевку выделены около 10 тонн продуктов питания, а военные предоставили дополнительные полевые кухни. По его словам, сейчас задача — скоординировать действия руководителей городов и районов области на случай эвакуации местного населения.

В пресс-службе ГСЧС сообщили, что социально-значимые объекты Авдеевки обеспечены автономными средствами электропитания и продолжают функционировать в штатном режиме. Организовано функционирование 11 пунктов обогрева в которых возможно оказать помощь более 1000 гражданам.

Ремонтно-восстановительные работы аварийные бригады ООО «ДТЭК высоковольтные сети» готовы начать уже сегодня, но необходимо согласование с СЦКК и ОБСЕ.

 



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