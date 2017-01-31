«Вода Донбасса»: Донецкая фильтровальная станция обесточена

Станция была обесточена в понедельник, 30 января, в 19.30 в результате боевых действий.

«Остановлена подача воды на Авдеевку и Верхнеторецкое. Объем воды, который подавался с ДФС Донецку и Ясиноватой компенсирован путем подачи дополнительного объема воды с Верхнекальмиусской фильтровальной станции, поэтому на данный момент подача воды в эти города осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Ранее в компании предупреждали о возможной остановке фильтровальной станции в случае обострения ситуации на линии разграничения.