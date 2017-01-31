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Без электронного пенсионного удостоверения ‒ идентификация каждые три месяца

Вторник, 31 января, 2017

Без электронного пенсионного ‒ идентификация каждые три месяца. Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины от 28 декабря №1028 «О внесении изменений в пункт 1 постановления Кабинета Министров Украины от 5 ноября 2014 № 637». Постановление вступило в силу 4 января 2017.

Документ сообщает следующее: «физическая идентификация клиента, которому открыт текущий счет в учреждениях публичного акционерного общества« Государственный сберегательный банк Украины» для получения пенсии, до получения им в установленном порядке платежной карты, которая одновременно является пенсионным удостоверением, осуществляется каждые три месяца со дня открытия счета».

Проще говоря, до получения электронного пенсионного удостоверения, физическую идентификацию в отделении «Ощадбанка» придется проходить каждые три месяца.

В то же время, владельцы электронных карточек проходят идентификацию первые 2 раза каждые 6 месяцев, в дальнейшем ‒ раз в год.

Всеукраинский благотворительный фонд «ГОРЄНІЄ»



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