Фронтовая Горловка: обстрелы не стихают

С минувшей ночи практически без остановок продолжаются бои на большинстве участках линии разграничения. Самой «горячей точкой» несколько последних дней являются пригороды Донецка, в число которых можно добавить и Авдеевку с Ясиноватой.

Слышны боевые действия и в Горловке. Мало того, местные жители утверждают, что вчера во второй половине дня, как минимум, дважды на юго-западе » отстреляли из РСЗО «Град», предположительно, как раз в том направлении.

После 19 час. тяжелое заработало на севере, а чуть позже — и на северо-востоке. В некоторых жилмассивах фиксировались перепады напряжения. Так продолжалось всю ночь, разве что интенсивность боевых действий снизилась и появились моменты затишья, а уже с утра очевидцы сообщили, что с юго-запада снова стали слышны бои с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем. Также в среду продолжаются бои на Светлодарском плацдарме.