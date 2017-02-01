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Авдеевка пережила еще одну неспокойную ночь

Среда, 1 февраля, 2017

В окрестностях города продолжают стрелять, а местные жители продолжают оставаться в холодных квартирах и без электричества.

Окончательно замерзнуть городу по прежнему не дает Авдеевкий коксохимический завод, который не прекращает подавать тепло в жилые дома,  пусть и на минимальном температурном режиме — около 15 градусов тепла. Электроснабжение отсутствует. По словам Жебривского, сейчас в городе есть вода, давления хватает, чтобы поднять ее до 4-го этажа. Также функционирует газоснабжение.

«Централизованное водоснабжение осуществляется по графику из резерва, в случае необходимости будет обеспечен подвоз воды. Централизованное электроснабжение отсутствует. Объекты социально-бытовой сферы, не имеющие собственных систем резервного электропитания, обеспечиваются электроэнергией от пяти генераторов ГСЧС (в резерве находятся 12 генераторов различной мощности, дополнительно привлечены 3 мощных передвижных электростанции)», – сообщили спасатели.

В то же время глава ДонОГА заявил, что в Авдеевке экстренная эвакуация пока не планируется. Он пояснил, что вопрос об эвакуации населения был поднят не из-за обстрелов, а из-за ситуации с коммуналкой — теплом, водой и светом. Впрочем, часть мирных жителей, особенно семьи с детьми, все-таки собираются покинуть родной город. При этом многие, напротив, решили не покидать свои дома, опасаясь мародеров.



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