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«Шахтер» проиграл по пенальти

Среда, 1 февраля, 2017

Вчера донецкий клуб в рамках турнира Atlantic Cup сыграл с чешским «Яблонцем».

Горняки доминировали на поле практически весь первый тайм, но пропустили разящую контратаку, которая закончилась назначением пенальти в ворота Пятова. Впрочем, «Шахтеру» удалось быстро отыграться — на 37-й минуте навес Азеведо ударом головы замкнул Феррейра.

Во второй половине встречи ход игры существенно не изменился. Однако, снова сначала отличились чехи, а затем оранжево-черные быстро сравняли счет (Дентиньо). На 70-й минуте Паулу Фонсека заменил сразу девять игроков, дончане по прежнему владели преимуществом, но забить так и не смогли — 2:2. По регламенту соревнований в случае ничьей команды должны были выявить победителя в серии послематчевых пенальти, где больше повезло чехам — 4:5.

Сегодня «Шахтер» встретится с португальским «Ольяненсе». Начало поединка — в 17.30.



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