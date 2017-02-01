«Шахтер» проиграл по пенальти

Вчера донецкий клуб в рамках турнира Atlantic Cup сыграл с чешским «Яблонцем».



Горняки доминировали на поле практически весь первый тайм, но пропустили разящую контратаку, которая закончилась назначением пенальти в ворота Пятова. Впрочем, «Шахтеру» удалось быстро отыграться — на 37-й минуте навес Азеведо ударом головы замкнул Феррейра.

Во второй половине встречи ход игры существенно не изменился. Однако, снова сначала отличились чехи, а затем оранжево-черные быстро сравняли счет (Дентиньо). На 70-й минуте Паулу Фонсека заменил сразу девять игроков, дончане по прежнему владели преимуществом, но забить так и не смогли — 2:2. По регламенту соревнований в случае ничьей команды должны были выявить победителя в серии послематчевых пенальти, где больше повезло чехам — 4:5.

Сегодня «Шахтер» встретится с португальским «Ольяненсе». Начало поединка — в 17.30.