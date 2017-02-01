В Донецке под обстрел попала «скорая». В части города ограничено движение транспорта

Сегодня в Калининском районе под обстрел попала машина скорой помощи, ранения получили три человека.

Снаряд упал рядом с проезжающей машиной скорой помощи. Осколочные ранения получили три человека, в том числе водитель и фельдшер.

Все пострадавшие доставлены в больницу, состояние пациентов стабильное.

Не прекращаются боевые действия и в Киевском районе города.

Известно, что ограничено движение общественного транспорта. Маршрутные такси работают без ограничений, на усмотрение перевозчиков, за исключением маршрута № 3.

На данный момент троллейбус № 10 сообщением «хладокомбинат «Винтер» – пр.Партизанский» следует до пр.Панфилова (маршрут сокращен примерно на 10 остановок), трамвай № 1 сообщением «ДМЗ – ж/д вокзал «Донецк»» движется до ул.Экономической (6 остановок), автобус большой вместимости № 73 «ж/м Широкий – пр.Партизанский» едет до пл.Шахтерская (сокращено 7 остановок).