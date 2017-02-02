Фронтовая Горловка: ночью город потряс взрыв

Об активных боевых действиях местные жители начали сообщать после полудня.

Сначала восточные окраины загрохотали мощными бахами, затем стало слышно тяжелое на севере, а ближе к 15 час. стрелять начали и на юго-западе.

В следующий раз очевидцы отметили очередной всплеск боевой активности ближе к 19 час. На этот раз сообщения касались северо-запада, севера и юго-запада, откуда до города помимо стрелкового доносились мощные раскаты.

Уже после полуночи в Горловке прогремел странный взрыв, после которого в центральной части города зафиксированы серьезные перепады напряжения. О его причинах не сообщается.

В дальнейшем шумела сторона Светлодарска, продолжали стрелять на юго-западе. Практически всю ночь сохранялась напряженная обстановка и на севере, хотя интенсивность боев заметно спала.