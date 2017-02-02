В Минске по новой договорились отвести про отвод вооружения

1 февраля трехсторонняя контактная группа по Украине провела заседание, которое было незапланированным ранее и касалось обострения ситуации возле Донецка, где возобновились масштабные обстрелы.

На встрече было согласовало заявление о прекращении огня в Донбассе. В нем говорится о необходимости строго придерживаться режима тишины и о договоренности отведения тяжелых вооружений от мест возобновившегося военного конфликта до 5 февраля.

За соблюдением выполнения данных будут наблюдать представители ОБСЕ и СЦКК.