«Шахтер» обыграл «Ольяненсе»

Очередным соперником горняков на сборе стал клуб второго португальского дивизиона.

На этот раз Паулу Фонсека дал возможность сыграть тем футболистам, кто провел мало времени или не выходил вовсе в предыдущем поединке с чешским «Яблонцем». До перерыва Густаво Бланко Лещук оформил «дубль», а Тайсон и Бернард попали в штангу и перекладину. Во втором тайме аргентинец забил еще раз — 3:0.

Теперь, в рамках турнира Atlantic Cup «Шахтер» сыграет с датским «Ольборгом». Начало трансляции на канале «Футбол 1» в 18 час.