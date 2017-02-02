Неля Якуненко — новый главврач горбольницы № 2

Власти Горловки официально подтвердили уход Владимира Харьковского с поста главного врача городской больницы №2.

Новым руководителем учреждения стала Неля Якуненко, которую представили на совещании с медиками города в Горловском медучилище.

Якуненко ранее работала в горбольнице №3, руководила горловским ЦПМСП №1. Начальник отдела здравоохранения Денис Таранов, представляя Якуненко отметил, что она «является специалистом с большим стажем и опытом работы, в том числе в системе организации здравоохранения. Она способна улучшить, вывести на новый уровень развития такое крупное учреждение как ГБ № 2».

Комментируя уход Харьковского, Таранов сообщил, что «Владимир Константинович достойно возглавлял больницу в течение длительного времени, многое сделал для развития медицины, достоин похвалы, будет представлен к медали Горлова второй степени».

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