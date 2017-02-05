За год линию разграничения пересекли более 8,5 млн. человек

Как сообщили в общественной организации «Фундация.101», в течение 2016-го года наиболее загруженным контрольным пунктом на линии разграничения на Донбассе был ближайший от Горловки КПВВ — в Майорске.

За год через него прошли 2,264 млн. человек. Пик нагрузки пришелся на апрель-май, после чего началось постепенное уменьшение наплыва.

До отметки в 2 млн. человек немного не дотянул КПВВ «Марьинка». Здесь можно отметить пики в первой половине года в мае и второй — в октябре и декабре.

Общее количество людей, которые пересекли линию соприкосновения через КПВВ «Новотроицкое» — 1,856 млн. человек. Пик нагрузки на этом контрольном пункте пришелся на июль-август с последующим спадом наплыва ежемесячно.

КПВВ «Гнутово» пересекли 1,174 млн. человек. Максимальный поток людей здесь также зафиксирован в июле-августе.

Единственный контрольный пункт въезда-выезда в Луганской области «Станица Луганская» принял 1,315 млн. человек. Наиболее загружен пункт был в августе.