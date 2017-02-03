Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В пятницу, 3-го февраля, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 13 час. без воды останутся абоненты нескольких улиц в ж/м Майский.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 9.30 до 15 час. будет временно прекращена подача электроэнергии на нескольких улицах в пос. Поклонск: Вершигоры, Петрашевского, Десняка, Углегорское шоссе.