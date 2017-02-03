Фронтовая Горловка: ситуация не изменилась

С самого утра и на протяжении всего дня с юго-запада доносилась канонада боевых действий в районе ясиноватской развязки и авдеевской промзоны. В окрестностях Горловки бои возобновились во второй половине дня.

После 14 час. по местному времени горожане начали сообщать о стрельбе практически на всех направлениях. На севере и северо-востоке было слышно тяжелое, на южных и западных окраинах — минометы.

К вечеру ситуация не изменилась, а наоборот, интенсивность лишь возросла. Около 22 час. очевидцы утверждали, что на юго-западе стреляли из РСЗО «Град». После полуночи все так же гремели тяжелым север и северо-восток, юго-запад.

В пятницу утром местные жители сообщили, что уже неспокойно на севере. Слышны бои и с южной стороны.