Ночью в Донецке прогремел взрыв

Взрывную волну ощутили во всех районах города и даже в Макеевке.

Ночью в Донецке прогремел мощный взрыв, который был слышен во всех районах города. Происшествие вызвало панику среди местного населения.

«Сначала была яркая оранжевая вспышка за окном, затем через несколько секунд мощнейший взрыв. Трухануло так, что на балконе аж дверь сама открылась», «Взрыв был такой силы, что мне показалось, будто взорвался газ. Дом покачнулся, мы выскочили в прихожую, подальше от окон. Спать боимся, одеты, собрали документы и сумки на всякий случай», – так описали происходящее очевидцы.

Также, как сообщили из Макеевки, мощная ударная волна была ощутима и там.

«Скорее всего, где-то между Донецком и нашей Макеевкой что-то взорвалось», – рассказал местный житель.

Позднее, в сети появились фото с места мощного взрыва, который, как оказалось, произошел на выезде из Донецка. Как видно на фото, в районе автостанции «Мотель», где прогремел взрыв, радиус повреждений составил несколько десятков метров. Ударная волна была настолько мощной, что повалила несколько деревьев, разрушила рекламные щиты, а также до основания уничтожила здание магазина.

«Скорее всего, взорвался грузовик, который перевозил боекомплекты. На фото четко виден мост автомобиля, а вот сам грузовик, судя по всему, разлетелся на ошметки», – предполагают в соцсетях горожане.

Стоит отметить, что Донецк пережил очередную непростую ночь. В результате боевых действий погибли два человека, более десяти — ранены. Известно также о получивших разной степени повреждения жилых домах и двух школах.

По материалам "Сегодня"