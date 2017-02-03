Авдеевка под обстрелом: двое погибших, среди раненых спасатель и британский фотограф

В четверг вечером в Авдеевке под обстрел попал пункт оказания гуманитарной помощи мирным жителям.

В результате артудара погибли женщина и водитель аварийно-спасательного отряда ГСЧС, еще три человека получили ранения.

Затем в СМИ появились сообщения, что подполковник ГСЧС Дмитрий Третейкин, получивший осколочное ранение в живот, после операции скончался, однако позже эту информацию опровергли.

«Наш подполковник Дмитрий Третейкин жив. Прооперирован. Операция проходила 3,5 часа. Ночью его перевезли в Покровск Донецкой области», — сообщил в Facebook написал глава ГСЧС Николай Чечеткин.

Сегодня его планируют перевезти из Покровска в госпиталь Днепра с помощью санитарной авиации.

Второй пострадавший — фотограф Кристофер Нунн -уже находится в областной клинической больнице им. И.И.Мечникова в Днепре. По информации медиков, в результате ранения британец полностью потерял один глаз, врачи делают все возможное, чтобы спасти второй глаз, но зрение потеряно.

Кроме того пострадала местная жительница, которая получила легкое ранение в результате попадания снаряда в пятиэтажку и от госпитализации отказалась.

Ранее сообщалось, что итогом ночных боевых действий в Донецке стала гибель двух человек, еще более десяти — ранены.