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Фронтовая Горловка: ситуация с перекрытой трассой на Донецк

Пятница, 3 февраля, 2017

Как сообщил на своей странице в Facebook блоггер Никита Синицин, частники подняли стоимость проезда, а в Пантелеймоновку уже можно добраться на автобусе.

После того, как трассу Горловка-Донецк перекрыли, проехать из одного города в другой стало возможно только через Енакиево. В связи с этим, частные автоперевозчики подняли цену на свои услуги и поездка в Донецк на авто стоит 150 рублей вместо прежних 100.

Сначала жители Пантелеймоновки и Красного Партизана были вынуждены преодолевать расстояние от поворота на Енакиево до дома пешком (а это несколько километров) или же платить за проезд на авто все тем же частникам в два раза больше, чем раньше. К примеру, стоимость проезда до Пантелеймоновки на автобусе возросла до 20 рублей (раньше было 10) из-за удлинения маршрута через Енакиево.

Однако, уже на следующий день после перекрытия автотрассы режим проезда был смягчен. Автобусам маршрута № 77, следующим из Горловки в Пантелеймоновку, был разрешен проезд через блокпост.

«На блокпосту автобус не останавливают. Правда, легковых авто на трассе не видно, видимо, проезд открыли только для маршрутки и лишь до Пантелеймоновки», — сообщил Синицин со ссылкой на свои источники.



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