Фронтовая Горловка: ситуация с перекрытой трассой на Донецк

Как сообщил на своей странице в Facebook блоггер Никита Синицин, частники подняли стоимость проезда, а в Пантелеймоновку уже можно добраться на автобусе.

После того, как трассу Горловка-Донецк перекрыли, проехать из одного города в другой стало возможно только через Енакиево. В связи с этим, частные автоперевозчики подняли цену на свои услуги и поездка в Донецк на авто стоит 150 рублей вместо прежних 100.

Сначала жители Пантелеймоновки и Красного Партизана были вынуждены преодолевать расстояние от поворота на Енакиево до дома пешком (а это несколько километров) или же платить за проезд на авто все тем же частникам в два раза больше, чем раньше. К примеру, стоимость проезда до Пантелеймоновки на автобусе возросла до 20 рублей (раньше было 10) из-за удлинения маршрута через Енакиево.