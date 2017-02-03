Фронтовая Горловка: ситуация с перекрытой трассой на Донецк

Пятница, 3 февраля, 2017
Как сообщил на своей странице в Facebook блоггер Никита Синицин, частники подняли стоимость проезда, а в Пантелеймоновку уже можно добраться на автобусе.
После того, как трассу Горловка-Донецк перекрыли, проехать из одного города в другой стало возможно только через Енакиево. В связи с этим, частные автоперевозчики подняли цену на свои услуги и поездка в Донецк на авто стоит 150 рублей вместо прежних 100.
Сначала жители Пантелеймоновки и Красного Партизана были вынуждены преодолевать расстояние от поворота на Енакиево до дома пешком (а это несколько километров) или же платить за проезд на авто все тем же частникам в два раза больше, чем раньше. К примеру, стоимость проезда до Пантелеймоновки на автобусе возросла до 20 рублей (раньше было 10) из-за удлинения маршрута через Енакиево.
Однако, уже на следующий день после перекрытия автотрассы режим проезда был смягчен. Автобусам маршрута № 77, следующим из Горловки в Пантелеймоновку, был разрешен проезд через блокпост.
«На блокпосту автобус не останавливают. Правда, легковых авто на трассе не видно, видимо, проезд открыли только для маршрутки и лишь до Пантелеймоновки», — сообщил Синицин со ссылкой на свои источники.