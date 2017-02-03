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Харьковский Тимка предсказал Украине безвиз

Пятница, 3 февраля, 2017

Ежегодная забава «День Сурка» в Харькове обогатилась новым прогнозом. Народного любимца Тимку II попросили предсказать, смогут ли украинцы свободно ездить в Европу. 

Традиционно мероприятие проходило на биостанции ХГУ имени Каразина под Харьковом. 2 февраля было пасмурно, промозгло и холодно — 5°С мороза. Неудивительно, что сурок был недоволен, когда его будили и вытаскивали из уютного домика. Тимка II активно сопротивлялся, даже кусался. Впрочем, профессор биофака ХГУ и  »хранитель сурка» Виктор Токарский объяснял буйство подопечного особыми причинами. Мол, две недели назад Тимке привезли новую жену Ларису.

- Мы долго пытаемся достать сурка потому, что он не хочет покидать новую семью и отрываться от молодой супруги, — шутил Токарский.

Тем не менее функцию синоптика грызун исполнил: тень свою не увидел, значит, скоро тепла не ждем.

Виктор Токарский так трактовал предсказания подопечного:

- Холодно будет еще в течение шести недель, но зато потом придет настоящее тепло.

Затем перед рассерженным Тимкой II поставили две таблички «Безвиз 2017 и «Безвиз…» (то есть непонятно когда). Сначала сурок направился к неопределенной табличке, но зоологи заставили его сделать повторное предсказание, и тогда уже (во второй и в третий раз) Тимка выбрал 2017 год, чем несказанно обнадежил свидетелей прогноза.

Кстати, в прошлом году Тимка предсказывал курс доллара и не ошибся, выбрав цифру «25-30 грн./доллар), так что есть шанс, что и прогноз по безвизу сбудется.

КП в Украине



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