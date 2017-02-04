Фронтовая Горловка: стреляли весь день

Как уже сообщалось, в пятницу с самого утра были слышны бои на севере и юго-западе.

Позднее стрелять начали в направлении Светлодарска, не стихало и на севере. Около полудня прогремел мощный взрыв, который был слышен во многих жилмассивах города, в том числе в центре. Причина — неизвестна.

После 15 час. по местному времени очевидцы сообщили о залпах из «Града», которые были слышны с южных окраин. В это же время тяжелым гремел север.

Вечером зафиксированы перестрелки на западе, но основные бои происходили на юго-западе и северо-востоке и стихли ближе к полуночи.