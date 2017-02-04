Второй поединок Atlantic Cup «Шахтер» выиграл

Горняки разгромили «Ольборг» со счетом 3:0.

«Шахтер» с первых минут пошел вперед и большую часть времени провел в атаке, а датчане до поры до времени успешно оборонялись, уповая на свои стремительные контратаки.

Открыть счет дончане смогли лишь по истечении получаса Марлоса вывел на ударную позицию Фред. Практически тут же Марлос удвоил преимущество, реализовав пенальти, назначенный за снос Бернарда.

После перерыва рисунок игры не изменился и оранжево-черные не раз могли забить еще, но отпраздновать взятие ворота соперника получилось лишь на 90-й минуте, когда Андрей Борячук головой замкнул навес Василия Кобина.

В рамках Atlantic Cup «Шахтер» сыграет еще один матч — за третье место.

Сегодня же команда проведет очередную товарищескую игру - 17:30 горняки встретятся с корейским «Кванджу».