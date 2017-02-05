Фронтовая Горловка: в субботу было тихо, но город остался без света

4 февраля за городской чертой были повреждены линии электропередач, питающие Горловку.

Днем во многих жилмассивах одновременно пропали водо- и электроснабжение, отопление и мобильная связь. Приблизительно через час все начало восстанавливаться. Как оказалось, Горловку «запитали» от Енакиево и Макеевки, расположенных рядом.

Сначала в «ДНР» сообщили, что такое масштабное отключение коммунальных услуг произошло из-за боевых действий, но вскоре заявили — Горловка обесточена в результате подрыва ЛЭП в районе Луганского диверсантами.

Что касается ситуации на окраинах, то в течение дня горожане сообщали о спокойной обстановке и лишь вечером и ночью иногда было слышно тяжелое на южном направлении, но отдаленно, кроме того периодически шумел северо-запад.