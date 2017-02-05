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Ночью состоялся телефонный разговор Трампа и Порошенко. Говорили и о Донбассе

Воскресенье, 5 февраля, 2017

После переговоров стороны прокомментировали первую официальную беседу.

Речь шла в том числе и об эскалации конфликта в Донбассе, и об ухудшении гуманитарной обстановки в ряде населенных пунктов. Особое внимание было уделено урегулированию ситуации на востоке Украины и достижения мира политико-дипломатическим путем. Трамп заявил, что США и далее будут участвовать в разрешении сложившегося конфликта.

«Мы будем работать с Украиной, Россией, а также всеми другими вовлеченными сторонами, чтобы помочь им восстановить мир вдоль границы», — говорится в заявлении Белого дома.

Кроме того, обсуждались вопросы укрепления стратегического партнерства между Украиной и США. Президенты высказались за активизацию экономических и деловых связей, что будет способствовать созданию новых рабочих мест и росту благосостояния граждан обеих стран.

В целом, в США позитивно оценили переговоры. Как сообщили в Белом доме, Трамп считает беседу «очень хорошей».



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