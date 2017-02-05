«Шахтер» лишь раз огорчил «Кванджу»

4 февраля в Португалии состоялся очередной товарищеский матч горняков.

В этот раз Паулу Фонсека предоставил игровую практику футболистам, которые провели не так много времени во вчерашнем поединке Atlantic Cup с датским «Ольборгом», который, напомним, завершился со счетом 3:0.



Как сообщили в пресс-службе горняков, за счет индивидуального мастерства «Шахтер» довольно легко справлялся с давлением корейцев и полностью контролировал ход встречи. На 20-й минуте Вячеслав Танковский поборолся за мяч вблизи штрафной и вывел на ударную позицию Андрея Борячука и хотя моментов для взятия ворот у донецких футболистов было достаточно, цифры на табло больше не изменились — 1:0.