Фронтовая Горловка: несовершеннолетних ловят на воровстве

В Никитовском районе задержали трио злоумышленников, двоим из которых нет 18-ти лет.

Подростки проникли в дом, оставленный хозяевами на несколько дней без присмотра, через окно, похитили деньги и часть имущества. Затем они вернулись, нашли ключи от гаража и других хозпостроек и также вынесли оттуда все ценное, что посчитали возможным продать.

После задержания стало известно, что злоумышленники 15-ти,16-ти и 18 лет, часть украденного успели сбыть, а общая сумма ущерба по трем эпизодам составляет около 200 тысяч рублей.

Кроме того, в Горловке задержан 15-летний подросток, ограбивший 60-летнего соседа. Как оказалось, он сначала требовал деньги за подарок, якобы, похищенный мужчиной, а затем, получив отказ, нанес потерпевшему удар в лицо и забрал мобильный телефон и электрическую печь общей стоимостью три тысячи рублей.