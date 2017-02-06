Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

В понедельник, 6-го февраля, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 9 до 16 час. без воды останутся абоненты в ж/м Майский. Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 9 до 15 час. будет временно прекращена подача электроэнергии в центральной части города, а именно на ул. Готвальда (№ 1-55, 2-54, 71), а с 9.30 до 15 час. — в ж/м Мирный: ул.Патона, Славянская, Новославянская, Курская.