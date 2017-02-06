В ООН обеспокоены ситуацией с соцвыплатами для жителей Донбасса и переселенцев

Право на соцвыплаты имеют все граждане Украины, вне зависимости от места их проживания, настаивают в организации.

В Организации объединенных наций серьезно обеспокоены практикой прекращения социальных выплат и пенсий некоторым переселенцам и жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, заявил координатор систем ООН в Украине Нил Вокер.

По его словам, у организации есть конкретные примеры недоработок украинской власти в гуманитарной сфере.

«Обычно я правительство не обсуждаю, поскольку считаю, что лучше и эффективнее — работать с ним непосредственно. Но мы, в частности, очень серьезно обеспокоены и не раз поднимали вопрос по поводу прекращения соцвыплат и пенсий. В некоторых случаях, когда людей исключали из списков выплат, такие действия нарушали даже украинские законы, не говоря уж о международных. И мы настаиваем, что все граждане имеют право на соцвыплаты, независимо от того, где они живут, являются ли пенсионерами или ВПЛ», — подчеркнул представитель ООН.

Вокер также отметил, что сегодня международное сообщество обеспокоено позицией Минсоцполитики Украины по вопросу социальных выплат и пенсий.

В свою очередь, Министерство социальной политики Украины пообещало выплатить пенсии жителям неподконтрольной части Донбасса после установления контроля над ней. По словам чиновников, средства на это предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда.

Об этом несколько раньше сообщили в пресс-службе Министерства соцполитики Украины.

Для граждан Украины, которые остались на официально неконтролируемой территории Донбасса, предусмотрено начисление всех социальных выплат, в том числе и пенсий.

В тоже время, заместитель министра социальной политики Виталий Мущинин пообещал выплатить их после взятия этой территории под контроль Украины.

«Пенсионные выплаты будут восстановлены в полном объеме с момента прекращения их выплаты. Средства на выплату пенсий указанной категории пенсионеров предусмотрены в бюджете Пенсионного фонда Украины», — указано в сообщении, опубликованном на сайте Минсоца.

По словам замминистра, на текущий момент, приостановлено осуществление всех видов финансовых операций в населенных пунктах, которые не контролируются украинскими властями.

По материалам Зеркало недели и Страна.ua