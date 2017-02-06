Фронтовая Горловка: режим тишины не соблюдается

Всю вторую половину выходного дня горожане слышали боевые действия.

Ближе к 14 час. на юго-западе кроме стрелкового начали применять минометы. После 16 час. стрелять начали на севере, где по истечении часа активно заработали минометы. По некоторым данным, зафиксированы попадания в Зайцево. В это же время зашумела сторона Светлодарска.

Не стихли бои и ночью — после полуночи продолжали стрелять на юго- и северо-западе.

Кроме того, в моменты затишья в некоторых жилмассивах были слышны нескончаемые боевые действия в районе авдеевской промзоны. Стреляли в воскресенье и на западе от Донецка. Сохраняется напряженная обстановка на мариупольском направлении.