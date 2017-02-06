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Начинается регистрация на ВНО-2017

Понедельник, 6 февраля, 2017

Ожидается, что участие во  внешнем независимом оценивании в этом году примут около 300 тыс. человек.

С 6 февраля в Украине начинается регистрация на основную сессию внешнего независимого оценивания, которая будет проходить с 23 мая по 16 июня.

Об этом на брифинге сообщил директор Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) Вадим Карандий.

Ожидается, что участие в ВНО в этом году примет около 300 тыс. человек.

«Регистрация начнется в 10:00 6 февраля и продлится до 17 марта. Для участия нужно подать заявку на сайте центра и получить регистрационное уведомление. До 31 марта все смогут вносить изменения в свои данные, — сказал Карандий. — Кроме электронной заявки нужно подать письменное заявление и пакет документов (перечень будет отдельно размещен на сайте центра). Выпускники-2017 смогут сделать это в своих школах, а выпускники предыдущих лет — в пунктах регистрации, которые будут работать во всех регионах».

Также с 3 по 20 мая смогут зарегистрироваться на дополнительные сессии жители неподконтрольных районов Донбасса и Крыма. «Они смогут выслать копии своих документов по электронной почте», — сказал Карандий.

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