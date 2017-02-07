Фронтовая Горловка: где сегодня не будет света и воды?

Во вторник, 7-го февраля, в некоторых жилмассивах города снова будет временно приостановлена подача воды и электричества.

В связи с ремонтными работами с 10 до 15 час. без воды останутся абоненты в пос. Поклонск: ул.Фиалковая, Анадырская.

Администрация ПУВКХ «Компания «Вода Донбасса» просит абонентов запастись водой.

Кроме того, в связи с проведением ремонтных работ в период с 8 до 16.30 час. будет временно прекращена подача электроэнергии в центральной части города, а именно на пр.Победы (№ 16, 18, 20, 22), ул.Пушкинская (№ 16, 18, 20, 22), Комсомольская (№ 29, 31), Горького (№ 31).