Фронтовая Горловка: весь вечер гремело тяжелое, в Курдюмовске осколком убило подростка

В первой половине понедельника местные жители сообщили о стрельбе только раз — непродолжительная активность была зафиксирована на севере, а основные боевые действия в окрестностях Горловки развернулись ближе к вечеру.

О применении тяжелого на участке от Майорска до Гольмовского очевидцы рассказали после 17 час. по местному времени. Позднее «заработали» минометы на юго-западе, иногда была слышна сторона Светлодарска.

Ближе к 21 час. интенсивность боев резко увеличилась. Тяжелое вооружение загремело с новой силой. Одни утверждали, что мощные «бахи» раздавались на окраинах города, другие писали в соцсетях о вспышках и зареве со стороны Торецка (бывший Дзержинск) и севернее. К слову, в соседнем от Горловки городе в это время фиксировались перебои с электроснабжением. Из Бахмута сообщали о вибрации и об обстреле Курдюмовки. Позднее в из сводки полиции стало известно: в результате боевых действий смертельное ранение здесь получил 15-летний подросток, который умер до приезда медиков…

Активность стрельбы в окрестностях города начала спадать ближе к полуночи.

На протяжении дня шли бои и в других «горячих» точках, которые упоминаются практически ежедневно — на мариупольском направлении, на западе от Донецка,в районе авдеевской промзоны.