Донецкая фильтровальная станция возобновила работу

В пресс-службе компании «Вода Донбасса» сообщили о завершении восстановительных работ и запуске ДФС.

Сначала усилиями ремонтных бригад ДТЭК «Донецкоблэнерго» на фильтровальной было восстановлено электроснабжение.

6 февраля сотрудники Донецкого регионального производственного управления приступили к запуску ДФС в работу и в 15.35 Донецкая фильтровальная станция была запущена.

«Подача воды по магистральным водоводам будет осуществляться с последующим контролем за их техническим состоянием на предмет наличия повреждений после активных боевых действий», — говорится в сообщении.