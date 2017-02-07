В «ДНР» лишили Пургина депутатских полномочий

Об этом стало известно после первого заседания «народного совета ДНР».

По некоторым данным, решение о досрочном прекращении полномочий двух депутатов от фракции «Донецкая республика», в том числе Андрея Пургина (одного из основателей «ДНР» и сторонника присоединения Донбасса к России), было принято, так как первый спикер НС не выполнял свои депутатские обязанности — «пропустил все заседания осенней сессии и в последнее время не принимал участие в работе комитетов».

Также депутатского мандата лишен Дмитрий Лучин в связи с исключением его из фракции. Оба решения о лишении статуса «депутата народного совета ДНР» были приняты единогласно.