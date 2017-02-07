В мирных жителей на КПВВ «Майорск» в декабре стрелял боец ВСУ

Военнослужащий 45-й бригады ВДВ вооруженных сил Украины виновен в стрельбе по мирным жителям на КПВВ «Майорск» 14 декабря 2016 года. Об этом говорится в решении Артемовского горрайоного суда Донецкой области, которое было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

«Один из военнослужащих (пока не установлен) осуществил несколько выстрелов из автоматического оружия вверх в направлении гражданских лиц, находившихся в очереди, в результате чего одно гражданское лицо было убито и двое ранены», — указывается в документе.

По данным следствия в момент происшествия на КПВВ «Майорск» службу несли бойцы 45-й бригады ВДВ ВСУ. В ходе допроса военнослужащих Госпогранслужбы Украины и ВСУ первые заявили, что по мирным жителям стреляли бойцы ВСУ, вторые заявили обратное.

Чтобы установить истину следствие отсмотрело данные с камер видеонаблюдения, установленных на КПВВ «Майорк» и выяснило, что выстрелы осуществлял один из бойцов вооруженных сил Украины, а не сотрудник погранслужбы.

Сейчас следователи занимаются установлением личности стрелявшего, для чего были запрошены личные дела военнослужащих части А1126 (В0440), «так как в ходе следствия не были установлены все полные и правильные анкетные данные военнослужащих указанного батальона».

Кроме того в Реестре судебных решений опубликованы еще несколько решений по этому уголовному делу, связанных с предоставлением информации о месте нахождения телефона и SIM-карт операторов «Киевстар» и lifecell.

В частности, следствие просит оператора предоставить данные о звонках с телефона по его IMEI (телефон имеет два кода из-за наличия двух слотов для SIM-карт), о звонках с конкретных номеров телефонов. Все просьбы следователей к операторам суд удовлетворил.

При этом в одном из решений суда указывается, что следствие требует предоставить данные обо всех пользователях телекоммуникационных услуг, которые пользовались базовыми станциями оператора lifecell в период с 6:00 14 декабря до 12:00 15 декабря. Суд обязал оператора предоставить эту информацию.

Как сообщалось ранее, 14 декабря утром на КПВВ «Майорск» погиб человек, еще один получил огнестрельное ранение. Тогда в штабе АТО и «ДНР» в обстреле людей обвинили друг друга.

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