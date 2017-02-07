 / Архив / / История / / Контакты / / Коллектив / / Подписка / / Реклама /                      / Блоги /    

В мирных жителей на КПВВ «Майорск» в декабре стрелял боец ВСУ

Вторник, 7 февраля, 2017

Военнослужащий 45-й бригады ВДВ вооруженных сил Украины виновен в стрельбе по мирным жителям на КПВВ «Майорск» 14 декабря 2016 года. Об этом говорится в решении Артемовского горрайоного суда Донецкой области, которое было опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

«Один из военнослужащих (пока не установлен) осуществил несколько выстрелов из автоматического оружия вверх в направлении гражданских лиц, находившихся в очереди, в результате чего одно гражданское лицо было убито и двое ранены», — указывается в документе.

По данным следствия в момент происшествия на КПВВ «Майорск» службу несли бойцы 45-й бригады ВДВ ВСУ. В ходе допроса военнослужащих Госпогранслужбы Украины и ВСУ первые заявили, что по мирным жителям стреляли бойцы ВСУ, вторые заявили обратное.

Чтобы установить истину следствие отсмотрело данные с камер видеонаблюдения, установленных на КПВВ «Майорк» и выяснило, что выстрелы осуществлял один из бойцов вооруженных сил Украины, а не сотрудник погранслужбы.

Сейчас следователи занимаются установлением личности стрелявшего, для чего были запрошены личные дела военнослужащих части А1126 (В0440), «так как в ходе следствия не были установлены все полные и правильные анкетные данные военнослужащих указанного батальона».

Кроме того в Реестре судебных решений опубликованы еще несколько решений по этому уголовному делу, связанных с предоставлением информации о месте нахождения телефона и SIM-карт операторов «Киевстар» и lifecell.

В частности, следствие просит оператора предоставить данные о звонках с телефона по его IMEI (телефон имеет два кода из-за наличия двух слотов для SIM-карт), о звонках с конкретных номеров телефонов. Все просьбы следователей к операторам суд удовлетворил.

При этом в одном из решений суда указывается, что следствие требует предоставить данные обо всех пользователях телекоммуникационных услуг, которые пользовались базовыми станциями оператора lifecell в период с 6:00 14 декабря до 12:00 15 декабря. Суд обязал оператора предоставить эту информацию.

Как сообщалось ранее, 14 декабря утром на КПВВ «Майорск» погиб человек, еще один получил огнестрельное ранение. Тогда в штабе АТО  и «ДНР» в обстреле людей обвинили друг друга.

Типичная Горловка



В связи с обострением политического кризиса и гражданского противостояния, а также участившимися призывами к сепаратизму и агрессии, комментарии под материалами сайта временно отключены.

Подписка на газету



МОДЕРН


Комфорт Плюс


Самые комментируемые

  • «Бродячая» проблема
  • Евгений Клеп - в списке кандидатов на должности мэров от "Сильной Украины"
  • Отстрел бродячих собак в Горловке
  • Русский язык – без ограничений
  • Богослужение на стадионе
  • Сергей Капранов: вышел в полуфинал шоу «Україна має талант»
  • «Тарелки» объявлены вне закона
  • Обновление сайта
  • В Горловке открылся гипермаркет сети «Эпицентр К»
  • С 12 февраля проезд в автобусах стоит 2 гривни

    • Метки

    Праздники Украины

    Любишь журналистику?     

    2006-2014 © Все права принадлежат - «Кочегарка»
    При использовании материалов ссылка (для интернет-изданий - гиперссылка) на издание ОБЯЗАТЕЛЬНА!
    Редакция может не разделять точку зрения авторов статей и ответственности за содержание републицируемых материалов и новостей не несет.
    Наш адрес: 84617, Донецкая область, г. Горловка, ул.Горького, 35. Тел.: 8 (06242) 7-36-07; т/факсы: 4-64-69, 4-64-55, 4-64-49. E-mail: kochegarka_red@mail.ru
    • Рейтинг@Mail.ru
    • Яндекс цитирования