Больше, чем даст МВФ: появились данные по долгам топ-20 украинских олигархов

Богатейшие люди страны на самом деле нищие. Судя по состоянию их бизнеса, они никогда не смогут вернуть свои долги.

Двадцатку самых крупных должников страны перед государством, бизнесом и населением опубликовало издание БИЗНЕС.

Самым крупным должником, по оценкам издания, является Игорь Коломойский, сумма долгов которого составила 16,128 млрд долл. против стоимости активов в 1,100 млрд долл.

«Минус 120 млрд грн — столько составила «дыра» в капитале ПриватБанка, финансовой сердцевины бизнес-империи «Приват». Доля Коломойского в банке составляла 49,98%. Таким образом, его долги — 60 млрд грн. Дыра образовалась в результате кредитования связанных с владельцами банка компаний, многие из которых оказались в оффшорах. Для спасения ПриватБанка государство было вынуждено его национализировать и взять под контроль. В ином случае банк пришлось бы ликвидировать, и сумма вкладов, подлежащих выплате, составила бы 90 млрд грн — это столько же, сколько пришлось выплатить вкладчикам всех выведенных с рынка неплатежеспособных банков за два года. У остальных бизнесов Коломойского также долги: в частности, у компании МАУ — 1 млрд грн, у компании «Укрнафта» — около 12 млрд грн», — пишет БИЗНЕС.

Среди самых крупных должников — и совладелец группы Индустриальный Союз Донбасса Сергей Тарута (долг — 3 млрд долл) и владелец Ferrexpo Константин Жеваго (долг в 2,942 млрд долл, причем 2,892 млрд. сформировано через собственный банк).

«Задолженность банка «Финансы и кредит» перед населением составляет 17 млрд грн, из которых 10,5 млрд грн компенсировано из ФГВФЛ за счет государственного бюджета. Бизнесмену предстоит отвечать в суде за невозвращенное рефинансирование банка в размере 1,4 млрд грн, залогом по которому выступает его личное финансовое поручительство. Общая сумма задолженности по рефинансированию перед НБУ составляет 7,1 млрд грн. — пишет издание. — Компания АвтоКрАЗ также имеет проблемную задолженность перед государственным Ощадбанком на сумму 1,3 млрд грн., в связи с чем продолжаются судебные разбирательства. В мае 2016 Ощадбанк подал в Хозяйственный суд Полтавской области заявление о признании АвтоКрАЗа банкротом. Общая сумма убытков, нанесенных государству, составляет 17,5 млрд грн».

В рейтинге ТОП-20 крупнейших должников также братья Андрей и Сергей Клюевы (долг — 1, 483 млрд долл), Леонид Климов (долг 346 млн долл).

«Бизнес-империю» Климова составляет финансовая группа «Приморье», которая контролирует одесские рынок «Привоз» и все стройки вокруг него, три гостиницы «Черное Море», ЦУМ, футбольный клуб «Черноморец» и парк Шевченко в Одессе. В 2011-2014 гг компании, связанные с Климовым, взяли кредиты в Имэксбанке на 10,2 млрд грн, многие из них были выданы под залог стадиона «Черноморец». В 2011 ФК «Черноморец» под залог своей базы и части «Нового Привоза» взял кредит на $40 млн. в Сбербанке России. В 2009-2014 контролируемый Климовым Имэксбанк получил два стабилизационных кредита от НБУ на сумму в 3,4 млрд грн, из которых погашено было только 400 млн.грн, а в 2013 был выдан еще один кредит на 300 млн. грн. ФК «Черноморец» не вернул кредит, взятый в Сбербанке России. Сбербанк России выиграл суд первой инстанции с иском на сумму более 1 млрд грн. В 2015 году Имэксбанк был признан неплатежеспособным. Общий ущерб, который нанесен государству в результате деятельности группы, составляет 8,1 млрд грн», — пишет БИЗНЕС.

В двадцатку крупнейших должников страны перед государством, бизнесом и населением также вошли: семья Гута (агрохолдинг «Мрия», долг 1,297 млрд долл); Виктор Нусенкис (группа «Донецксталь», долг 1,1 млрд долл); Виктор Полищук (сеть бытовой электроники Эльдорадо», ТЦ Гулливер и банк «Михайловский», долг 769 млн долл); Станислав Березкин (группа «Креатив», долг 704 млн долл); Владимир Костельман («Фоззи Групп» — крупнейшие розничные сети страны «Сільпо» и «Фора», долг 404 млн долл) и другие другие бизнесмены, которые считаются в Украине самыми богатыми людьми. Главным двигателем роста их бизнес-империй были заемные деньги, которые бизнесмены активно привлекали за рубежом и в Украине, в том числе — через собственные банки.

«Чужие деньги не могут помочь, если нет долгосрочной стратегии и правильной бизнес-модели», — подытоживает БИЗНЕС.

Общая сумма долгов, которую двадцать самых крупных должников Украины должны вернуть кредиторам, государству и населению, составляет более 40 млрд долл.

Сумма траншей МВФ, которые рассчитывает привлечь правительство Украины до 2019 года, составляет 9,9 млрд долл.