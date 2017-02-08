Фронтовая Горловка: бои слышны весь день

На протяжении вторника бои в окрестностях города практически не прекращались.

Местные жители сообщали, что с самого утра гремел север и северо-восток. Кроме того, постоянно была слышна отдаленная, но мощная канонада со стороны авдеевской промзоны. Также в первой половине дня было громко на западе.

После обеда на севере и западнее периодически «работали» минометы, продолжал шуметь юго-запад. Вечером же под Горловкой заработало тяжелое: сначала на севере, затем и на северо-востоке, а уже ночью — на западе и на юго-западе. В это время жители Торецка (бывший Дзержинск) сообщали, что по их мнению, обстрел шел со стороны Горловки в направлении Новгородского. В самом городе от мощных «бахов» буквально дрожали дома.

Стихать начало лишь после полуночи.

Продолжаются бои с применением тяжелого вооружения в районе Донецка, Авдеевки и Ясиноватой, на мариупольском направлении. Обострилась ситуация в Луганской области.