В Донецке убит «Гиви»

Среда, 8 февраля, 2017
В «ДНР» уже назвали предварительную версию — теракт.
По некоторым данным взрыв произошел в среду, 8 февраля, около 6:12 в здании, где базируется батальон «Сомали».
В соцсетях уже появились первые фото с места происшествия:
В «ДНР» уже заявили, что «по горячим следам» вышли на предполагаемых убийц полевого командира.
Напомним, в октябре в результате взрыва в лифте погиб «Моторола». Совсем недавно, 4 февраля, в Луганске был взорван внедорожник, в котором находился глава «народной милиции ЛНР» Олег Анащенко.