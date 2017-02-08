В Донецке убит «Гиви»

В «ДНР» уже назвали предварительную версию — теракт.

По некоторым данным взрыв произошел в среду, 8 февраля, около 6:12 в здании, где базируется батальон «Сомали».

В соцсетях уже появились первые фото с места происшествия:

В «ДНР» уже заявили, что «по горячим следам» вышли на предполагаемых убийц полевого командира.

Напомним, в октябре в результате взрыва в лифте погиб «Моторола». Совсем недавно, 4 февраля, в Луганске был взорван внедорожник, в котором находился глава «народной милиции ЛНР» Олег Анащенко.